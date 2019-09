China atrai US$ 10,5 bilhões em IED em agosto, 0,3% mais que um ano antes

A China atraiu US$ 10,5 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) em agosto, 0,3% mais do que em igual mês do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país.



O resultado mostrou forte desaceleração em relação a julho, quando o IED cresceu 4,1% na comparação anual.



Entre janeiro a agosto, o IED na China totalizou US$ 89,3 bilhões, alta de 3,2% ante o mesmo período de 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.