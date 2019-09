CCT do Senado adia novamente projeto sobre verticalização de TV paga

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado decidiu adiar novamente a votação do projeto que permite a chamada verticalização no setor de TV paga. Senadores querem um prazo maior para análise da proposta, que, se aprovada no colegiado, segue direto para a Câmara dos Deputados. O texto acaba com as restrições que existem em torno da compra da Warner Media pela AT&T; no Brasil.



O projeto possibilita que as operadoras do serviço de televisão por assinatura voltem a ter mais que 30% do capital das programadoras de canais e produtoras de conteúdo.



A oposição defende ainda que o projeto seja submetido ao plenário do Senado, ou seja, que a tramitação não se esgote na comissão.



O senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou uma emenda com medidas que se inspiram nos condicionamentos impostos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a aprovação da fusão entre a AT&T; e a Time Warner.



A sugestão, no entanto, foi rejeitada pelo relator, Arolde de Oliveira (PSD-RJ).