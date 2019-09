Declarações de Bolsonaro atrapalham investimentos, diz Flávio Dino

Dino lembrou redemocratização do Brasil e pediu entendimento entre oposicionistas (foto: Divulgação/Governo do Maranhão)

do(PCdoB), afirmou nesta quinta-feira, 5, que asdoda República, Jairosno. "Espero que Bolsonaro tenha algum amigo sincero perto dele", disse a uma plateia de empresários, em evento em Brasília.Dino defendeu ainda que "não é saudável" o presidente produzirtodos os dias."Quando houve ado Brasil,era o presidente. E ele, dentro do possível, com governadores de", pontuou Dino, referindo-se ao ex-presidente da República João Baptista Figueiredo. "Então, acho que é preciso haver comparação com outros momentos da vida brasileira."O governador afirmou ainda que não faz uma oposição de "vetos ideológicos" às propostas do governo Bolsonaro. "Ontem defendi a aprovação do acordo da base de Alcântara, que foi celebrado pelo governo federal", exemplificou. "."Também presente ao evento, odo(PSDB),falar diretamente sobre os efeitos das declarações de Bolsonaro sobre os investimentos no País. Leite afirmou que o período atual é difícil a ser administrado. "Um enorme desafio nos tempos atuais", falou, citando a interferência das redes sociais na política. Segundo ele, há uma "provocação diária pelos tuítes".Os dois governadores participaram nesta quinta-feira da conferência "", promovida pelo Council of the Americas (COA), em Brasília.