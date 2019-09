CCJ rejeita emenda que abrandava regras para aposentadoria especial

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado rejeitou por 13 votos a 12 o destaque do PROS à reforma da Previdência (emenda 281) que buscava retirar o sistema de pontos (idade mínima, tempo de contribuição e tempo de serviço) para aposentadorias especiais por agentes nocivos.



Na sequência, os senadores ainda votarão outros quatro destaques de bancada ao relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).



A CCJ aprovou, por 18 votos contra sete, o relatório da reforma da Previdência apresentado por Jereissati. O governo calculava ter 19 votos favoráveis na CCJ. O líder do DEM, Rodrigo Pacheco (MG), no entanto, deixou a sessão antes da votação. Os votos contrários vieram de parlamentares do PSD, REDE, PSB, PDT e PT.