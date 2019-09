Aprovação da reforma no Senado deve ser mais para 15 de outubro, diz Simone Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), afirmou nesta quarta-feira, 4, em entrevista à GloboNews, que a aprovação da reforma da Previdência no plenário do Senado deve ocorrer mais para o dia 15 de outubro. "Dez de outubro é uma quinta-feira, arrisco mais 15 de outubro. Temos condições de entregar até a primeira quinzena de outubro", disse.



Nesta quarta-feira, a CCJ analisa a proposta para a Previdência. Simone abriu pela manhã a sessão que irá analisar a proposta.



Em relação à capitalização, a senadora afirmou que esse debate está "totalmente afastado". "A capitalização está para a Previdência assim como um novo imposto está para a reforma tributária."



Ela também disse que a chance é mínima desse tema ser tratado no ano que vem e que, depois que a reforma da Previdência for aprovada, o Parlamento deve partir para novos temas.