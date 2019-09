FGV: IPC-S desacelera em 5 das 7 capitais avaliadas na 4ª quadrissemana de agosto

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais analisadas da terceira para a quarta quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (3). O indicador no período arrefeceu de 0,22% para 0,17%. Em julho, o IPC-S havia sido de 0,31%.



Por capitais, a desaceleração foi observada em Brasília (0,01% para -0,07%), Belo Horizonte (0,35% para 0,28%), Recife (0,20% para 0,04%), Porto Alegre (0,18% para 0,10%) e São Paulo (0,37% para 0,28%). Em contrapartida, registraram acréscimo no período as cidades de Salvador (0,11% para 0,20%) e Rio de Janeiro (0,12% para 0,14%).