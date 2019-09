Geração eólica no Nordeste cresceu 27% em agosto ante julho, diz CCEE

A geração eólica no Nordeste em agosto chegou a 7.385 MW médios, o que corresponde a um volume 27% maior ante os 5.812 MW médios registrados em julho. E a expectativa para setembro é de um volume igual ou superior ao verificado no mês passado. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 2, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), durante transmissão para explicar o comportamento do preço spot de energia, o Preço da Liquidação das Diferenças (PLD).



Rodrigo Azambuja, da gerência de preços da CCEE, lembrou que a geração eólica no subsistema do Nordeste bateu novo recorde no último dia 26, ao atingir 8.659 MW médios.



O especialista explicou que o bom desempenho das turbinas eólicas do Nordeste reflete a maior pressão no nível médio do mar na área de influência da região, que se intensificou em agosto, depois de ter diminuído em julho.