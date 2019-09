'Um dos dois perderá a cabeça, ou os dois', diz Bolsonaro sobre embate na ABDI

O presidente Jair Bolsonaro pediu uma apuração sobre as declarações do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Luiz Augusto Ferreira, que disse ter recebido "pedidos não republicanos" do secretário especial de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia, Carlos da Costa. O presidente afirmou que ao menos um dos envolvidos deverá ser demitido. "Um do dois, ou os dois perderão a cabeça", disse na manhã desta segunda-feira, 2, na saída do Palácio da Alvorada.



Bolsonaro disse que tomou conhecimento das declarações e, em seguida, entrou em contato com o ministro Paulo Guedes, para que ele obtenha mais informações. "Estou louco para saber. Já entrei em contato com o ministro Paulo Guedes, para saber que pedido é esse", declarou o presidente a jornalistas.



"Um dos dois, no mínimo, vai perder a cabeça. Porque não pode ter uma acusação dessas. Daí vão dizer que ele ficou lá, porque tem uma bomba embaixo do braço. Não é esse o meu governo. Já pedi para apurar... Um do dois, ou os dois perderão a cabeça", afirmou em seguida.



Ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Ferreira disse ter sido pressionado pelo secretário especial de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia a bancar o aluguel de salas, em São Paulo, sem necessidade. De acordo com o presidente da ABDI, o aluguel serviria para abrigar escritórios da secretaria e criaria um custo adicional de R$ 500 mil por ano à agência, que é mantida por meio de repasses de recursos do Sistema S.