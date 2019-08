Indústria contrata 265 mil empregados em apenas 1 trimestre, diz IBGE

A indústria brasileira contratou 265 mil trabalhadores em apenas um trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na passagem do trimestre terminado em abril para o trimestre encerrado em julho, houve contratações também nas atividades de outros serviços (+216 mil ocupados), agricultura (+249 mil), construção (+83 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (+21 mil), serviços domésticos (+132 mil), comércio (+46 mil) e administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (+288 mil).



Por outro lado, houve demissões em alojamento e alimentação (-25 mil) e transporte (-18 mil).



Período de 1 ano



A atividade de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas absorveu 530 mil novos trabalhadores no período de um ano, segundo o IBGE.



Todas as demais atividades geraram vagas no trimestre até julho de 2019 em relação ao trimestre terminado em julho de 2018: indústria (+212 mil vagas a mais), transporte (+180 mil), alojamento e alimentação (+188 mil empregados), outros serviços (+356 mil pessoas), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (+368 mil vagas), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (+164 mil vagas), agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+144 mil), serviços domésticos (+63 mil) e construção (+34 mil trabalhadores).