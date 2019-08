FecomercioSP considera PIB do 2º trimestre insuficiente para reverter tendência

A FecomercioSP adotou tom cauteloso sobre o resultado do PIB no segundo trimestre, ressaltando que ainda há possibilidade de o País encerrar o ano com baixo nível de expansão da economia.



"O PIB do segundo trimestre foi positivo, porém, ainda insuficiente para a reversão da tendência de baixo crescimento da economia no ano", disse a entidade por meio de nota.



Pela manhã, o IBGE divulgou que o PIB brasileiro registrou alta de 0,40% no segundo trimestre ante o primeiro, resultado acima da mediana dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Na comparação com o segundo trimestre de 2018, o PIB apresentou alta de 1%, vindo igualmente acima da mediana das projeções (+0,80%).



"Deverá haver crescimento, afastando a hipótese de recessão, porém o ritmo tende ser muito abaixo daquelas expectativas que se formaram no final do ano passado, após as eleições", afirmou a FecomercioSP.