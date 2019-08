Montezano: BNDES gastou R$ 45 milhões com investigação de contratos com JBS

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou nesta terça-feira em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que a instituição gastou R$ 45 milhões com a investigação, em curso, sobre os contratos assinados pelo banco coma JBS em anos passados.



De acordo com ele, as investigações devem ser concluídas em breve e evitou dar detalhes sobre elas.