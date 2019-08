Caixa vai vender todas as participações não estratégicas, diz presidente

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que vai vender todas as participações não estratégicas da Caixa. O executivo mencionou que o plano inclui abrir o capital das áreas de seguridade, asset e loterias.



"Não consigo entender como a Caixa tinha R$ 8 bilhões em ações da Petrobras dentro do patrimônio líquido, que é o coração de um banco", comentou sobre a venda de participação na petroleira.



Guimarães também voltou a mencionar que a Caixa vai "despedalar" os Instrumentos Híbridos de Capital de Dívida (IHDC), adotados no governo do PT. A Caixa já pagou R$ 3 bilhões e teve aprovação para devolver outros R$ 7,35 bilhões ao Tesouro, de um total de R$ 40 bilhões.