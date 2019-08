PIB mexicano fica estável no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do México ficou estável no segundo trimestre de 2019 ante os três meses anteriores, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas local.



Em relação a igual período do ano passado, o PIB mexicano registrou expansão de 0,3% entre abril e junho, informou o Inegi.