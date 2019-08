Reforma da Previdência é a 'proposta mãe' para melhorar economia, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse a empresários, durante o Congresso Aço Brasil, que a reforma da Previdência é a "proposta mãe" para melhorar a economia brasileira, depois virá a tributária. "Na Previdência, fizemos o que tinha que ser feito. Não entraram os Estados e municípios, principalmente os do Nordeste, que não quiseram aprovar sem suas respectivas bancadas", comentou, lembrando que os Estados terão que tomar providências sobre esse assunto.



Bolsonaro disse, ainda, que a equipe econômica, comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, está fazendo o possível "para arrumar a economia do País" e que ele possui total confiança em Guedes, assim como possui em todos 22 ministros. "Todas as vezes que se tentou resolver todos os problemas não se chegou em lugar algum", comentou.



O presidente afirmou que está trabalhando para se aproximar dos maiores países do mundo, visto que o Brasil não está isolado . "Até a Bolívia está nos procurando", afirmou, dizendo que eles têm interesse na exportação de gás.