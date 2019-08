A China apelou nesta quarta-feira aos Estados Unidos que "encontrem um meio-termo" com Pequim para encerrar a disputa comercial entre os dois países, após o presidente Donald Trump dizer ontem que os americanos poderão ter de enfrentar problemas econômicos para conquistar benefícios no longo prazo.



Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, expressou esperanças de que Washington "consiga se relacionar conosco" e restaure um comércio "mutuamente benéfico".



As discussões comerciais entre Estados Unidos e China foram interrompidas no mês passado, sem sinais de progresso. Mais negociações estão programadas para ocorrer em Washington em setembro.



"Esperamos que os Estados Unidos encontrem um meio-termo com a China", disse Geng, acrescentando esperar que os dois lados encontrem uma resolução aceitável e baseada no respeito mútuo e tratamento igualitário.



Ontem, Trump respondeu a críticas sobre o impacto econômico que o conflito comercial tem tido nos EUA dizendo que "alguém precisava enfrentar a China". Fonte: Associated Press.