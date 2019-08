Petrobras paralisa maior unidade de diesel para manutenção na Replan por 36 dias

A Petrobras vai parar sua maior unidade de processamento de diesel por 36 dias dentro do programa de manutenção na Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo. O trabalho finaliza uma série de manutenções realizadas desde 2018 na maior refinaria da estatal, que há um ano sofreu uma explosão sem vítimas.



Segundo a Petrobras, foram investidos R$ 393 milhões na segurança operacional da unidade e 2.300 trabalhadores foram contratados para prestar serviços.



"Neste ano, cinco paradas de manutenção em unidades de grande porte foram realizadas", informou a Petrobras.



Segundo a empresa, entre os meses de março e junho foram realizadas manutenções em unidades de tratamento de diesel e gasolina, de geração de hidrogênio, de produção de gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP). Para a manutenção da unidade de diesel foram contratados 1.200 prestadores de serviço.



A estatal informou ainda, que no período em que as unidades estão em manutenção, o mercado é atendido com produtos de outras unidades de refino da Petrobras e não compromete o abastecimento.



A Refinaria de Paulínia é a maior unidade de refino da Petrobras, respondendo por aproximadamente 20% do processamento de petróleo do país. Possui capacidade para processar diariamente 434 mil barris de petróleo e entre seus principais produtos estão a gasolina, diesel, gás de cozinha e querosene de aviação.