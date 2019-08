Indústria pode levar PIB alemão a se retrair de novo no 3º trimestre, diz BC

O Bundesbank (o banco central da Alemanha) afirma em seu relatório mensal que, após ter sofrido uma contração de 0,1% no segundo trimestre em relação aos três meses imediatamente anteriores, o Produto Interno Bruto (PIB) do país pode voltar a se retrair no período do verão europeu, ou seja, no terceiro trimestre. A "guinada para baixo" na indústria doméstica, avalia a instituição, é "determinante" para essa perspectiva.



"Segundo os dados atualmente disponíveis é de se esperar que a produção industrial encolha notavelmente também no trimestre corrente", escreve o BC alemão.



No documento, o Bundesbank também destaca como, em meio aos temores gerados pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a comunicação pelo Banco Central Europeu (BCE) de uma política monetária acomodatícia e o corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) no fim de julho contribuíram para uma demanda fortalecida por bônus soberanos, levando o rendimento dos Bunds alemães a mínimas históricas.



"No entanto, não houve uma 'fuga para portos seguros' de amplas proporções, já que tanto o diferencial de juros entre bônus da zona do euro como também os spreads de rendimentos entre bônus corporativo e Bunds se estreitaram", argumenta o Bundesbank.