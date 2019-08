Taxa de desocupação foi de 10,3% para homens e 14,1% para mulheres, diz IBGE

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

entre asbrasileiras foi de 14,1% no segundo trimestre do ano, significativamente superior à taxa de desocupação de 10,3% dos. Na média global, a taxa de desemprego foi de 12,0% no segundo trimestre. Os dados são dadivulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ().As taxas de desemprego mais elevadas entre as mulheres foram observadas em todas as. As mulheres também se mantiveram como maioria na população fora da força de trabalho (64,6%) no País.O rendimento médio dos homens foi deno segundo trimestre, contra uma renda média derecebida pelas mulheres. Na média global, o rendimento médio dos ocupados foi de R$ 2.290.O porcentual de mulheres na população desocupada no segundo trimestre de 2019 foi de 52,8%. O nível da ocupação dos homens foi estimado em 64,3%, enquanto o das mulheres ficou em 45,9%.