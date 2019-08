Veja o que foi mantido e o que saiu da nova versão da MP da Liberdade Econômica

Depois de reuniões entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e parlamentares com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e integrantes da equipe econômica, o relator da Medida Provisória da Liberdade Econômica (881) retirou vários pontos do texto para tentar levar a nova versão à votação. Essa versão será apresentada em reunião com líderes da Câmara dos Deputados.



Veja pontos que foram mantidos e o que saiu da última versão da MP:



Mantidos no texto:



- Autorização para trabalho aos domingos e feriados. Passa a ser obrigatório uma folga no domingo a cada quatro semanas (era a cada sete semanas na versão anterior do texto)



- Previsão de que trabalho aos domingos será remunerado em dobro, salvo se empregador der folga compensatória



- Permissão de registro de ponto por exceção à jornada regular, anotando apenas os horários que não coincidam com os regulares. Isso será feito mediante acordo individual ou coletivo



- Ampliação de 10 para 20 do número mínimo de funcionários de uma empresa em que é obrigatório controle de jornada de trabalho



- Emissão de Carteira de Trabalho preferencialmente em meio eletrônico



- Extinção do e-social





Saíram do texto:



- Descanso obrigatório aos domingos apenas a cada sete semanas



- Previsão de que contratos de quem receber mais de 30 salários mínimos sejam regidos pelo direito civil, e não pelas regras trabalhistas



- Permissão de trabalhos aos sábados, domingos e feriados em caso de necessidade do agronegócio



- Previsão de que multas sejam aplicadas por fiscais do trabalho apenas após a segunda visita, sendo a primeira educativa



- Definição de que decisões trabalhistas sejam definitivas em primeira instância ao esgotar prazos de recursos



- Previsão de que a Comissão de Valores Mobiliários poderia reduzir exigências para facilitar o acesso de companhias de pequeno e médio porte no mercado de capitais



- Autorização para emissão de receitas digitais para compra periódica de um mesmo medicamento