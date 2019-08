B3/Santana: MP que libera cia de balanço em jornal deve ser avaliada com cuidado

A Medida Provisória 892/19, que libera as companhias de publicação de demonstrativos financeiros em jornais, deverá ser avaliada com cuidado, visto que tais publicações são fonte importante de receita de alguns veículos de comunicação, disse nesta sexta-feira, 9, em teleconferência com a imprensa, o diretor de Relações com Investidores da B3, Rogério Santana. "O Congresso deverá fazer essa avaliação e esse escrutínio", disse.



O executivo disse, no entanto, que a B3 é favorável às medidas do Ministério da Economia para desburocratizar o mercado.