Governo trabalha para privatizar empresas deficitárias, diz secretário

O secretário especial de Desestatização, Salim Mattar, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o governo federal está priorizando a privatização de empresas estatais deficitárias, após ter sido questionado sobre uma possível privatização da Petrobras. A declaração foi dada em evento do BTG Pactual, em São Paulo.



Mattar também respondeu a uma pergunta sobre o presidente Jair Bolsonaro e disse que o chefe do Executivo é "muito intuitivo".



Ele deu o exemplo da greve dos caminhoneiros que poderia ter ocorrido este ano. "A greve não eclodiu porque ele soube fazer uma leitura do que estava acontecendo. Ninguém chega à Presidência com os recursos que ele tinha sem saber fazer uma leitura do que a sociedade deseja", disse. "Bolsonaro chegou lá por um motivo, é um homem puro", afirmou.