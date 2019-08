TCU alerta a Bolsonaro que bônus da Receita pode arriscar aprovação de contas

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil )

decidiu alertar aode que a existência de irregularidade no pagamento deda Receita Federal pode colocar em risco a aprovação das contas da Previdência da República no ano de 2019.O plenário do tribunal, em sessão plenária, nesta quarta-feira, 7, apontou a ausência de medidas compensatórias exigidas pela legislação para que o bônus pudesse ter sido criado. Embora o julgamento não tenha sido concluído, o TCU decidiu, de maneira cautelar, informar aoque, se não implementar uma compensação, o tribunal deverá suspender os benefícios porque eles estariam em desacordo com aNo plenário, os ministros Bruno Dantas, relator, e Walton Alencar Rodrigues, frisaram o impacto que pode haver na apreciação no ano que vem das contas de Bolsonaro referentes a 2019. Rodrigues salientou que esses alertas não são um comunicado, ou conversa entre amigos.e que tem consequências relevantes. Inclusive, em um passado recente, levou à rejeição das contas de uma presidente da República, Dilma Rousseff.O relatório da Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) do TCU apontou uma série de irregularidades no pagamento, instituído no governo Michel Temer. Entre elas, a inexistência de base de cálculo e índices de eficiência institucionais previstos em lei formal;a criação de despesas com a instituição do bônus sem a devida compensação; e o potencial conflito de interesses entre o público e o privado.De acordo com a Semag, a implementação do bônus variável só poderia ser feita se houvesse uma lei formal estabelecendo e se fossem adotadas medidas de compensação, tendo em vista a renúncia de receita previdenciária e a criação de despesa obrigatória de caráter continuado.O julgamento do mérito do processo não foi concluído por um pedido de vista do ministro Raimundo Carreiro. Portanto, os ministros decidiram fazer um alerta, e não chegaram a votar as propostas de determinar ao Ministério da Economia que adotasse medidas para compensar a despesa fixa com o bônus, ou mesmo de suspender diretamente o benefício.