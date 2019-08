Mourão: 'Incompetência, má gestão e corrupção andaram de braço dado em Brasília'

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta terça-feira, 6, em Santa Cruz do Sul (RS), que a "incompetência, a má gestão e a corrupção nos causaram severos problemas, retrocesso e recessão, e agora compete a nós, sociedade brasileira, superarmos isso". Mourão discursou em um almoço em Santa Cruz (RS), com representantes da Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz (ACI) e da Associação das Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp).



"Temos que transpor um muro, um fosso, que foi erguido por um trio que andou de braços dados pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Esse trio eu chamo de incompetência, má gestão e corrupção. Esse trio nos causou severos problemas", disse ele.



Ainda de acordo com o vice-presidente, o povo brasileiro, representado pela atual gestão, enfrenta hoje duas grandes dificuldades. "Nós temos um duplo desafio: resgatar a gestão econômica, que nos levou a essa recessão e ao grande número de desempregados que vivemos hoje, e temos que nos adaptar à nova realidade global."



"O clima mudou. Ou alguém tem dúvida?", disse o vice-presidente. "Não sabemos se essa mudança veio para ficar ou é mais uma daquelas sazonalidades da nossa vida neste planeta Terra, mas todos nós lembramos que invernos de 40 anos atrás eram invernos. Duravam junho, julho e agosto. Estamos no mês de agosto, e já está quente."



Mourão ainda encontrou tempo para cutucar o escritor Olavo de Carvalho. "Tem gente que diz que a Terra é plana. Vamos lembrar que a Terra é redonda. Não vamos nos enganar quanto a isso."