Sonegação fiscal em cigarros de palha gera rombo de R$ 100 milhões

Foram feitas buscas em lojas do Mercado Central, em Belo Horizonte (foto: MPMG Divulgação)

, ae ocumprem 50 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (6) em oito municípios dee dois depara combater a sonegação fiscal por parte de algumas das. A fraude é estimada em mais deque deixaram de ser recolhidos e repassados aos cofres públicos.As buscas ocorrem em fábricas, propriedades rurais, gráficas e estabelecimentos revendedores, além de residências e escritórios de contabilidade dos envolvidos. Apelidada de(nome comum dado ao cigarro de palha no interior mineiro), a operação é fruto de uma investigação que atingedo produto, desde a fabricação até a venda ao consumidor.De acordo com a polícia, as ordens judiciais de busca e apreensão são cumpridas nos municípios mineiros de Belo Horizonte, Betim, Lassance, Martinho Campos, Pompéu, Sete Lagoas, Uberlândia e Várzea da Palma. Já em Goiás, as cidades são Goiatuba e Ouvidor.Na ação desta terça-feira estão envolvidos os grupos Boiadeiro, Coyote, Cristal, Yanking, J&L, Canarinho, Sol Paiol, Mineirinho, Paulista, L7 e Porto Faria, que juntos com o Souza Paiol, respondem por aproximadamente 70% do mercado de cigarro de palha em Minas Gerais.A investigação ocorreu porque a Receita Estadual apurou a venda de uma grande quantidade de cigarros de palha sem documentação fiscal. Também foi detectado que o valor dorecolhido pelas empresas responsáveis pela fabricação e distribuição do produto era incompatível com o tamanho do mercado de cigarro de palha.Já levantamento da Polícia Civil mapeou os contribuintes do setor e o modo de operação de cada um deles e identificou ainda outras práticas ilícitas, especialmente, a falsificação de marcas. Há indícios de que esse crime pode ter sido patrocinado pelas próprias fabricantes, que revendem aos falsários o resto do fumo não utilizado no processo de produção oficial.Entre as práticas investigadas estão a deDe acordo com informações da polícia, já foi identificado um patrimônio considerável pertencente aos empresários investigados por envolvimento na fraude, especialmente, imóveis e carros de luxo.A operação "Porronca" é uma continuidade da operação "Paieiro", que, em 13 de junho, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo Souza Paiol.Pesquisa recente aponta que, somente em 2018, o consumo do produto foi de 1,2 bilhão de unidades, com 75% dos consumidores concentrados em Minas Gerais, São Paulo e Goiás.