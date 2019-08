Casagrande: PEC paralela para incluir Estados na Previdência pode ter mais apoio

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a ideia de incluir Estados e municípios na reforma da Previdência por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paralela no Senado aumenta a chance de extensão das novas regras para servidores estaduais e municipais.



"Se não tem o ideal, vamos procurar o possível. O ideal seria que o Senado incluísse na PEC da Previdência porque seria mais seguro para a Câmara não tirar. Como querem adiantar a votação (no Senado), é o possível e o que o temos por enquanto é isso", disse Casagrande. Se o Senado reincluir Estados e municípios na proposta, o texto voltaria para a Câmara dos Deputados.



Para ele, alguns parlamentares que votaram contra a reforma da Previdência na Câmara podem votar a favor da inclusão de Estados e municípios no momento em que a PEC paralela vier do Senado.



"O grande problema da reforma da Previdência é o regime geral, que penaliza muito o trabalhador de renda baixa, foi isso que levou a argumentação de grande parte dos parlamentares que votaram contra. Como isso está vencido (na PEC da Previdência), talvez possamos angariar apoio (para incluir Estados e municípios) e aprovar a PEC paralela."



Governadores se reúnem hoje para discutir uma proposta de reforma tributária. Casagrande afirmou que é difícil fazer mudanças no sistema, mas acredita na aprovação de pelo menos uma parte da medida no Congresso.