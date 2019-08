Servidores poderão sacar Pasep a partir de 19 de agosto, anuncia Banco do Brasil

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

anunciou, nesta segunda-feira (5/8), que vai liberar osdopara todos os inscritos no Fundo PIS-Pasep a partir de. Serão disponibilizados para, pertencentes a. Atambém divulgou nesta segunda ode saques do(para trabalhadores da iniciativa privada).Os que tiveremno banco terão o depósito feito automaticamente em 19 de agosto. Essesnão precisarão realizar qualquer procedimento para receber o dinheiro.Já os, com saldo de até R$ 5 mil, poderãoo saldo via transferência (TED), sem nenhum custo, a partir de 20 de agosto. Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal, poderão realizar os saques diretamente nas agências do BB, a partir do dia 22 de agosto. Os valores serão liberados para os participantes do Fundo PIS/Pasep que ainda não sacaram os recursos.Para o participante saber se tem direito às cotas, é precisodo Banco do Brasil. As consultas e saques da cota para envio de TED também estão disponíveis nos. O cotista ainda pode obter informações por meio dae pelos(capitais e regiões metropolitanas) ou(demais localidades).Crédito em conta automático para clientes do Banco do Brasil - 19/8/2019Cotas até R$ 5 mil – TED pela internet/TAA (sem custo) - 20/8/2019Atendimento nas agências do Banco do Brasil - 22/8/2019