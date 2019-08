Ministra convoca membros do agronegócio para 'ganhar guerra da comunicação'

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, convocou representantes do agronegócio brasileiro a "ganhar a guerra da comunicação". "Precisamos ganhar a guerra da comunicação e o agronegócio precisa se unir. É inadmissível que o agro tenha sido bombardeado pela mídia nacional falando que nosso alimento é inseguro, isso é uma inverdade", declarou a ministra, durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) em São Paulo. "Sou mãe e avó e temos convicção de que estamos fazendo o melhor pelo nosso País", acrescentou.



Tereza Cristina explicou que a fila dos registros de defensivos tem andado rápido para "trazer tecnologia e segurança, e não atraso como querem colocar a pecha no agro brasileiro".



Para tentar desfazer a imagem dos agroquímicos que, conforme a ministra, vem sendo difundida pela mídia nacional, o Ministério da Agricultura promoverá nesta terça-feira um café da manhã aberto à imprensa, do qual participarão especialistas e cientistas para tratar da segurança alimentar e dos defensivos.