Petrobras conversa com Mitsui sobre venda da participação na Gaspetro

A Petrobras está em conversas com a japonesa Mitsui sobre a venda da participação de 51% que tem na Gaspetro, já que a companhia tem o direito de preferência a ser exercido após comprar, em 2015, 49% da estatal. Segundo o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, apesar de não ter sido ainda definido o modelo de venda, a estatal sairá totalmente da Gaspetro. "Ou vendemos nossos 51% ou nossas participações nas distribuidoras", disse em coletiva para falar do balanço do segundo trimestre de 2019.



A Gaspetro está presente em 19 distribuidoras de gás, localizadas em todas as regiões do País. É sócia da GasBrasiliano, localizada no noroeste de São Paulo, e da Ceg, no Rio de Janeiro.



Segundo a diretora de Refino, Anelise Lara, a expectativa é sair totalmente dos setores de transporte e distribuição de gás natural em dois anos. "A expectativa é de que até o final de 2021 a gente tenha resolvido todas as questões: sair 100% do transporte, 100% da distribuição, para focar na produção e comercialização do gás", explicou Lara.