Vice-líder do PRB quer que presidente da Caixa vá à Câmara debater empréstimos

O presidente da Frente Parlamentar do Pacto Federativo e vice-líder do PRB, deputado Silvio Costa Filho (PE), vai encaminhar um ofício à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara para que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, seja convidado a comparecer ao colegiado para discutir o repasse de empréstimos aos Estados e municípios do Nordeste.



A Caixa reduziu a concessão de novos empréstimos para o Nordeste neste ano, mostra levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo e do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com base nos números do próprio banco e do sistema do Tesouro Nacional.



Em 2019, até julho, o banco autorizou novos empréstimos no valor de R$ 4 bilhões para governadores e prefeitos de todo o País. Para o Nordeste, foram fechadas menos de dez operações, que juntas totalizam R$ 89 milhões, ou cerca de 2,2% do total - volume muito menor do que em anos anteriores.



"Isso gera uma preocupação que eu tinha, tendo em vista várias conversas com empresários de Pernambuco e do Nordeste. Havia essa preocupação da falta de prioridade da Caixa para fomentação de novos empreendimentos no Nordeste", disse Silvio Costa ao Broadcast.



O deputado afirmou que está encaminhando um ofício à Comissão de Fiscalização e Controle para ser votado na próxima quarta-feira, convidando o presidente da Caixa para discutir o tema.