Chinês Qu Dongyu assume como diretor-geral da FAO em substituição a José Graziano

O vice-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Qu Dongyu, assumiu na quinta-feira, 1º de agosto, o cargo de diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Qu Dongyu, que foi eleito em 23 de junho, substitui o brasileiro José Graziano da Silva, que ocupou o cargo desde 2012. Qu Dongyu é biólogo por formação e exerceu longa carreira como pesquisador na Academia Chinesa de Ciências Agrárias.



Na cerimônia de posse, o novo diretor-geral da entidade prometeu tornar a agência mais dinâmica, transparente e inclusiva. Qu Dongyu reforçou as prioridades de sua gestão, incluindo a erradicação da fome e da pobreza e impulsionar o desenvolvimento sustentável agrícola e rural por meio da inovação digital.



O novo diretor-geral da FAO pediu à sua equipe um enfoque especial no fortalecimento da agricultura em áreas tropicais e áridas, que abrigam populações em situação de vulnerabilidade.



Qu Dongyu disse também que a FAO deveria fortalecer seu trabalho de estabelecimento de normas globais e reforçar sua posição como centro global de resposta a crises alimentares e agrícolas em colaboração com outras organizações internacionais de seus 194 países membros.



"Pretendo trabalhar para uma FAO que aplica ciência e tecnologia modernas, e adota abordagens inovadoras", afirmou. O seu mandato tem duração de quatro anos.



A candidatura de Qu Dongyu teve o apoio oficial do governo brasileiro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajou a Roma para a eleição do novo diretor-geral da organização.