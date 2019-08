Getnet vai oferecer portabilidade de maquininhas de cartão

A Getnet, do Santander Brasil, vai passar a oferecer portabilidade de maquininhas de cartão. Terceira maior do setor, a empresa pretende adicionar entre 300 mil e 400 mil novas maquininhas até o fim de 2020. Com a portabilidade, a Getnet tentará atrair microempreendedores que usam produtos de concorrentes, como Cielo, Credicard e PagSeguro. A empresa oferece taxa única de 2% nos cartões de débito e crédito à vista e pagamento em dois dias.



A Getnet pretende atrair usuários de terminais de leitura de cartões próprios, conectados com um celular e compatíveis com o sistema da empresa. Maquininhas que operam no sistema de aluguel estão fora da iniciativa.



O mercado potencial para a portabilidade de maquininhas soma entre 3 e 4 milhões de terminais, enquanto que o número de microempreendedores no Brasil chega a 20 milhões. "Não estamos aqui para vender máquina", disse Pedro Coutinho, presidente da Getnet. "Estamos aqui para vender solução."



O movimento deve provocar uma nova rodada de corte nas taxas praticadas no mercado de maquininhas. Conforme Coutinho, os clientes que optarem pela portabilidade podem sacar seus recebíveis em qualquer banco ou cartão pré-pago. Não há, segundo ele, vinculação para que o microempreendedor receba seus pagamentos no Santander.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.