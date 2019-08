Temos intenção de vender parcial ou totalmente fatia na BR, diz Castello Branco

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, destacou que a estatal pode vir a se desfazer totalmente da sua participação na BR Distribuidora - que era de cerca de 70% e caiu para 37,5%, depois do follow on realizado recentemente. "Temos a intenção de vender parcial ou totalmente. Enquanto isso, vamos nos beneficiar como acionistas do enorme potencial de criação de valor da BR com a flexibilidade que possui uma empresa privada", disse, sem dar um prazo.



Segundo a empresa, tendo em vista a oferta de ações da BR Distribuidora, a estimativa é de que, no terceiro trimestre deste ano, a operação traga um ganho de capital antes dos impostos de R$ 14,2 bilhões - incluindo o ganho na remensuração de R$ 7,4 bilhões.