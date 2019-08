Vale anuncia conclusão da compra da Ferrous Resources

A Vale informou que concluiu a aquisição da Ferrous Resources Limited. O anúncio ocorreu em dezembro do ano passado e conta com aprovação, sem restrições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), desde julho.



A Ferrous tem operações de minério de ferro em Minas Gerais e na Bahia e foi comprada por cerca de US$ 550 milhões (R$ 2,14 bilhões), incluindo dívidas.



O negócio foi fechado com o grupo americano Icahn Enterprises, que detinha 77% da Ferrous.



A Vale reafirmou em nota a importância da aquisição, "que incrementará imediatamente a produção própria com 4 Mtpa de pellet feed de alta qualidade a custos operacionais competitivos, uma vez que o projeto Viga 4 teve seu ramp-up bem-sucedido, atingindo assim sua plena capacidade". "A Ferrous possui e opera minas de minério de ferro localizadas em proximidade às operações da Vale em Minas Gerais, Brasil."