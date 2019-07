Caixa: redução de juros é devolução à sociedade de resultado recorrente recorde

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta quarta-feira, 31, que a redução de ate 40% nos juros cobrados pelo banco em modalidades de crédito para pessoas físicas e jurídicas é uma "devolução à sociedade" do resultado recorrente recorde do banco.



"Também vamos anunciar em breve valores relevantes nas áreas de seguridade e cartão de crédito. Vamos receber dinheiro para fazer joint ventures em seguros e cartões", acrescentou, sem dar maiores detalhes sobre essas negociações em curso.



Guimarães disse ainda que o banco está 100% focado no pagamento dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS a partir de setembro. Ele lembrou que 106 milhões de pessoas terão direitos a esse saque, mas estimou que o número de atendimentos deve ser bem maior.



"Muitas pessoas não têm o direito a saque e outras irão ao banco mais de uma vez. Vamos receber entre 150 milhões e 180 milhões de pessoas nas agências da Caixa nos próximos cinco meses. A população pode ficar tranquila, porque o banco está preparado para isso", garantiu.



Além da redução nas taxas de juros anunciada nesta quarta, o executivo prometeu a criação de um novo ambiente de acesso ao banco voltado para as pessoas de baixa renda, que também ajudará no pagamento dos saques do FGTS.



"O sistema já está em teste, com 3 mil funcionários dedicados a essa plataforma. No dia que anunciarmos o instrumento, ele terá que estar operacional para 102 milhões de clientes. Estamos melhorando o nosso aplicativo atual, mas teremos também um modelo extremamente simples, voltado para as pessoas que têm telefones com menor capacidade", afirmou.