Marinho: Mudanças em normas de segurança do trabalho não aumentarão acidentes

O secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, reiterou que as mudanças anunciadas nesta terça-feira, 30, em três normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, conhecidas como NRs, não trarão aumento nos acidentes com trabalhadores.



"Tanto que houve um consenso entre governo, empregadores e trabalhadores sobre essas mudanças. E fomos além e assinamos acordos de cooperação com federações das indústrias para desenvolver uma estratégia nacional de redução dos acidentes de trabalho", respondeu.