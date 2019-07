Petrobras vai investir US$ 1,4 bi para produzir diesel com menos teor de enxofre

A Petrobras vai investir US$ 1,4 bilhão para capacitar suas refinarias a produzir óleo diesel com menos teor de enxofre, informou o gerente-executivo de Logística da estatal, Mauro Mendes. Ele participa de evento do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) de apresentação da feira Riopipeline, que acontecerá em setembro.



"Teremos alguns investimentos importantes em refinaria, no sentido de garantir o baixo teor de enxofre no diesel. Vários investimentos estão sendo programados, da ordem de US$ 370 milhões em logística, e US$ 1,4 bilhão no refino", informou o gerente da Petrobras em sua palestra.



Ele citou alguns investimentos em logística. "Vamos continuar investindo firme. Estamos lançando a primeira etapa do nosso plano diretor de dutos, com a construção de dois novos trechos, um de GLP e outro de petróleo no estado de São Paulo, instalando bombas em Cubatão. Vamos viabilizar o suprimento de QAV em Brasília", complementou.



A proposta é utilizar mais dutos do que caminhões para abastecer o Distrito Federal de querosene de aviação.