Expectativa é atingir 2 milhões de contas no Next em 2019, diz Lazari

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, atualizou a meta de contas no Next, seu banco digital, e mira 2 milhões de clientes ativos ao fim deste ano. Antes, previa mais de 1,5 milhão. Ao todo, o banco prevê a abertura de 2 milhões de contas em toda a corporação, conforme Lazari.



"Atingimos a marca de 8 mil contas abertas no Next por dia. Há um forte direcionamento e, no ano de 2019, teremos a expansão de 2 milhões de contas novas na corporação", disse ele, em teleconferência com a imprensa, nesta manhã de quinta-feira.



O Next alcançou a marca de 1,1 milhão de clientes ativos ao final de junho. O número é mais do que o dobro do registrado em dezembro último, quando contava com 500 mil.