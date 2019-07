'Saque Aniversário' do FGTS em 2020 só começará em abril

(foto: Reprodução )

de fundos de governo e loterias da, Paulo Henrique Angelo, afirmou nesta quarta-feira, 24, que os pagamentos na modalidade de "" do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço () em 2020 começarão somente em abril."Quem nasceu em janeiro e fevereiro poderá sacar em abril, quem nasceu em março e abril sacará em maio, e quem nasceu em maio e junho sacará em junho. A partir de julho seguirá o calendário normal de saques no mês do aniversário", detalhou.Já osimediatos de até R$ 500 em cada conta ativa e inativa do fundo ocorrerão entre setembro deste ano e março de 2020. Os cotistas idosos terão prioridade nesses saques, mas a Caixa só irá informar o cronograma para esses saques no dia 5 de agosto.