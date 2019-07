Guedes: vamos dar passo mais avançado no 2º semestre com pacto federativo

(foto: José Cruz/Agência Brasi)



Fusões

O presidente Je o ministro da Economia,, usaram parte de seus discursos para dizer que tentam solucionar a falta de recursos relatada em ministérios e governos estaduais. Durante lançamento do programa '', Guedes disse que um passo maior na economia será dado com a viabilização do novo, que permitirá ode fundos 'carimbados'.Guedes citou que ministros como(Mulher, Família e Direitos Humanos),o (Justiça e Segurança Pública) e(Infraestrutura) têm pedido mais recursos para viabilizar ações das pastas. O mesmo tem acontecido com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, segundo o ministro da Economia.Em seguida,também citou o governador de Goiás, dizendo que "Caiado tem seus problemas" e que o governo está buscando "solucionar essa questão". O presidente vai a Goiânia (GO) na próxima sexta-feira para a formatura de aspirantes da Polícia Militar.afirmou ainda, durante lançamento do programa Saque Certo, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não deveria ter autorizado várias fusões que ocorreram no passado.De acordo com Guedes, as fusões levaram à existência de "dois bancos" no mercado financeiro, "duas cervejarias" no setor de bebidas e "duas construtoras" no mercado de construção. O ministro não citou especificamente o nome das empresas.Na sequência, Guedes afirmou que o "choque de energia barata", anunciado pelo governo, somente foi possível porque houve coordenação e uma filosofia de transformação no governo. "Para fazermos, tivemos que mexer no Cade", disse.