Governo atualiza grade de parâmetros macroeconômicos

(foto: AFP PHOTO/Luis ACOSTA)

A atualização da grade de parâmetros macroeconômicos do Ministério da Economia prevê que a taxa Selic média de 2019 será de 6,2%. Até o documento anterior, a projeção era de uma Selic média de 6,5% neste ano.Já a projeção para o câmbio médio deste ano permaneceu em R$ 3,80. A estimativa para a alta da massa salarial passou de 5,2% para 5,5%. A estimativa para o preço do barril de petróleo no mercado internacional passou de US$ 65,5 para US$ 64,5.No dia 12 deste mês, a equipe econômica antecipou a divulgação das projeções para o crescimento econômico neste ano, que foi reduzida de 1,6% esperados em maio para 0,81%. O governo também revisou, na ocasião, a expectativa de crescimento do ano que vem, que passou de 2,2%, ante previsão anterior de 2,2%. Na ocasião, a projeção oficial para a inflação medida pelo IPCA passou de 4,1% para 3,8%.