Bolsonaro diz que deve anunciar liberação do saque do FGTS nesta quinta

O presidenteafirmou nesta manhã de quinta-feira, 18, que a liberação dode parte dasdo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço () deverá ser anunciada. A expectativa é de que isso aconteça durante a cerimônia pelos 200 dias de governo Bolsonaro, que será realizada àsno Palácio do Planalto.Bolsonaro, no entanto, não quis dar detalhes sobre o modelo que será adotado. "Se deve ser anunciado hoje (quinta) é porque não foi batido o martelo. Se for batido o martelo, faltam alguns ajustes. Não quero aqui antecipar a equipe econômica", disse.A liberação do saque do benefício foi antecipada na quarta-feira pelo Broadcast/Estadão. O Ministério da Economia discute a possibilidade de que os trabalhadores saquem atéde suas contas ativas (dos contratos atuais) do fundo, mas outras questões técnicas ainda precisam ser definidas. A expectativa do governo é que a medida poderá injetar cerca dena economia.