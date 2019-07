Sabesp: Arsesp inicia consulta pública para revisão tarifária

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) inicia amanhã, 18, o processo de consulta pública para atualizar a base de remuneração regulatória da revisão das tarifas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). As contribuição serão recebidas pela agência até o dia 05 de agosto.