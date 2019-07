Fiemg quer prioridade para reforma da Previdência em Minas

Flávio Roscoe afirmou que empresários aguardam somente a aprovação das mudanças para investir (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Aposentadorias

Lei Kandir

O presidente dadefendeu na manhã desta quarta-feira (17) que, se os estados não forem incluídos pelo Congresso Nacional na reforma da, o assunto deve passar a serpara o governo e o Legislativo de. Com isso, a proposta de mudança nas aposentadorias do funcionalismo público mineiro deve, na sua avaliação,dopretendido pelo governador(Novo).Flávio Roscoe afirmou que vários investidores aguardam somente a aprovação das mudanças previdenciárias para trazer seuspara o estado.De acordo com ele há pelo menosprotocolados na Secretaria da Fazenda aguardando para começar as atividades. Os principais setores que podem ter incremento são os daRoscoe disse que a economia não respondeu bem no primeiro semestre por conta do atraso na aprovação da reforma. Para ele, a aprovação em primeiro turno na semana passada com votação expressiva indica que o cenário vai melhorar no segundo semestre.O presidente da Fiemg manifestou otimismo quanto a aprovação final do texto. "Não tem day after semTenho certeza que vai passar porque, se não passar, não tem nada, a Previdência engole todo o resto", dissePara o empresário, os 379 votos da reforma da Previdência poderiam chegar a cerca de 400. Isso porque, na avaliação dele, alguns deputados aproveitaram a folga no número da votação para não ter que se indispor com os eleitores. "A reforma abre a perspectiva de, vai trazer novo ânimo à economia", disse.Roscoe disse ver dificuldades nana reforma. Por isso ele acredita que os parlamentares possam incluir umaa que remeta à aprovação por maioria simples nas assembleias. Sem isso, as assembleias precisarão aprovar as mudanças nascom um quorum maior de votação.Independentemente da reformas o presidente da Fiemg diz que o governo de Minas e os empresários têm adotado medidas paraSegundo ele o governadortem sido um aliado nesse processo. "O papel do governador como garoto-propaganda vem sendo muito bem feito. Ele atrai investimentos com essa mentalidade pró- business. "Acredito que vamos ter uma nova dinâmica de crescimento a taxa de 3 a 4% no Brasil", disse.O presidente dase manifestou radicalmente contra a tese defendida por alguns deputados estaduais de que os produtos primários de exportação devem voltar a pagar. Isso seria possível em uma reforma tributária que modificasse as regras da Lei Kandir que isentou as exportações de pagar o tributo desde 1996."Seria um, porque você não tributa exportação em nenhum país do mundo. Isso estaria matando o futuro do Brasil", disse.A taxação principalmente dos produtos da mineração vem sendo apontada por alguns parlamentares como forma de trazer recursos para Minas Gerais. De acordo com os signatários da ideia, como a mineração é taxada em dólar, o ICMS renderia alguns bilhões.Na avaliação de, porém, o pagamento do imposto faria com que os interessados deixassem de comprar e a atividade perderia com isso. Roscoe defendeu a instituição de uma nova forma de compensação para Minas pelas perdas e disse não acreditar no pagamento retroativo dos cerca deaos quais o estado afirma ter direito. “Fica todo mundo falando como se a Lei Kandir fosse a solução dos males mas não é. Não tem saída fácil”, disse.