Oi reitera oportunidade de implantar fibra ótica usando reúso e parcerias

Em seu novo plano estratégico, a Oi reiterou a importância da fibra ótica (FTTH) como ponto central na expansão dos negócios da companhia, reutilizando parte da estrutura já construída em cobre. A tele ainda elevou a projeção de residências onde a infraestrutura das redes estará disponível no ano (chamadas pelo jargão de 'casas passadas' ou 'home passed').



Segundo a operadora, a implantação da infraestrutura está acelerada e tem o potencial de atingir 4,6 milhões de casas passadas em 2019 e 16 milhões em 2021. A nova meta para este ano é 28% maior do que a anterior, de 3,6 milhões.



O investimento em fibra ótica por meio da tecnologia FTTH, com fibra até os pontos de acesso nas residências, tem sido o foco da indústria de telecomunicações no Brasil, inclusive da Oi.



Para o segmento de telefonia móvel, a Oi informou que pretende capturar valor, com aproveitamento da capacidade já existente, formação de portfólio de produto competitivo e refarming (reutilização) do espectro 1.8 GHZ para as tecnologias 4G e 4.5G. A operadora fala ainda em ganhar participação de mercado nos segmentos de alto valor agregado.