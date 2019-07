Previdência: Maia confirma acordo com bancada feminina

O presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 11, à TV Bandeirantes que foi feito um acordo com a bancada feminina em relação ao projeto da reforma da Previdência. O texto-base foi aprovado na noite de quarta-feira, 10, no plenário da Câmara. A expectativa é de que todos os destaques sejam votados hoje.



Sem entrar em detalhes, Maia afirmou que o acordo com a bancada feminina envolve 3 ou 4 destaques apresentados ao projeto.



Questionado sobre o caso dos policiais federais, o presidente da Câmara explicou que eles queriam um acordo para reduzir "tirar a idade mínima de 55 anos". "Não dá", afirmou Maia.



"A reforma é dura, não é simples, mas é fundamental para equilibrar a Previdência", acrescentou. Segundo ele, construiu-se um texto que tem o apoio do plenário. "Não é justo que trabalhadores tenham regra de transição e policiais tenham regra diferente", acrescentou.