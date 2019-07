Maia reabre sessão para votar destaques da reforma da Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reabriu nesta tarde a sessão do plenário da Casa para a votação dos destaques ao texto-base da reforma da Previdência, aprovado ontem.



O plenário, no entanto, segue sem alcançar o quórum considerado "seguro" pelo governo para manter a salvo o texto.



Maia tem trabalhado com um quórum de 490 deputados para iniciar votações nas quais o governo precisará de 308 votos para evitar que um destaque desfigure o texto principal.



No momento da reabertura da sessão, havia 468 parlamentares na Câmara e 447 deles tinham marcado presença no plenário. Mais cedo, ao chegar à Câmara, Maia disse estar seguro de que teria mais de 500 deputados na sessão de hoje. Ontem, o texto-base da reforma foi aprovado por 379 votos a 131.