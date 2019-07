Aprovação da reforma da Previdência traz ânimo para empresários, diz IDV

O presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Marcelo Silva, avaliou como positiva a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados na quarta-feira (10), pelo placar de 379 a 131, em primeiro turno. Segundo ele, a reforma trará ânimo aos empresários do setor varejista.



"Tínhamos previsão de que a reforma passaria, mas esse placar foi muito positivo, um pouco acima do previsto", disse Silva ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Para ele, o placar dá indícios de que outras pautas, como a reforma tributária, devem ganhar impulso.



"Vamos unir esforços para buscar a melhor reforma tributária", afirmou. O IDV tem trabalhado ativamente pela simplificação do sistema tributário. As 70 empresas que compõem o instituto montaram um comitê para tratar da reforma tributária e arquitetar ideias para facilitar a abertura e fechamento de empresas e lojas, além de outras sugestões.



Silva também celebrou o fato de a aprovação ter acontecido antes do recesso do Congresso. "Se as coisas se arrastassem até o final do ano, como a gente se projetaria para 2020?"