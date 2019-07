Cade poderá multar IBM

A IBM poderá ser multada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) depois de anunciar a compra da empresa de tecnologia Red Hat, por R$ 34 bilhões. Uma fusão só pode ser efetivada depois de analisada pelo conselho. Como a IBM anunciou o fechamento mundial do negócio, poderá ser punida em até R$ 60 milhões.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.