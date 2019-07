BNP Paribas Asset lidera ranking Top 5 do BC de junho para câmbio de médio prazo

A BNP Paribas Asset liderou em junho o Ranking Top 5 para a taxa de câmbio de médio prazo do Banco Central (BC). No período em análise o dólar encerrou cotado a R$ 3,8404. A projeção da BNP Asset mostrou um desvio de R$ 0,0490 em relação à taxa efetiva.



O ranking de médio prazo considera a precisão média das projeções de três períodos consecutivos de quatro meses em relação aos resultados efetivos de três meses - o mês de referência e os dois meses que o antecedem.



O Banco do Brasil ficou com a segunda posição, mostrando uma previsão com desvio de R$ 0,0491 em relação à taxa efetiva. Com uma projeção com desvio de R$ 0,0676, o Barclays Bank ocupou a terceira colocação.



A quarta posição foi para a Daycoval Asset Management, que apresentou ao BC uma projeção para o fechamento câmbio em junho com um desvio R$ 0,0713. O Banco MUFG Brasil ficou com a quinta posição. Levou ao conhecimento do BC uma projeção de dólar para junho que mostrou um desvio de R$ 0,0823.