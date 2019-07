Gol arremata Lote 6 (UPI E) de ativos da Avianca por US$ 7,3 milhões

A Gol arrematou o Lote 6 (UPI E) de ativos da Avianca por US$ 7,3 milhões, após a primeira disputa acirrada do leilão. A Latam havia iniciado a disputa com o lance mínimo de US$ 10 mil. Essa UPI é composta por seis voos de Guarulhos, quatro voos do Santos Dumont e nove voos de Congonhas.



Há questionamentos na Justiça se o certame seria legal, pois os slots não são considerados propriedades das companhias aéreas. Pelos cálculos da gestora norte-americana Elliot, maior credora da Avianca, o leilão permitirá levantar cerca de US$ 200 milhões.